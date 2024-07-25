Командувач Нацгвардії: За місяць-півтора росіяни встануть в оборону

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат", – пояснив Олександр Півненко

Олександр Півненко (Фото: Нацгвардія)

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко вважає, що через втрати за місяць-півтора росіяни не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках – і вони встануть в оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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Журналістка запитала, як військовий оцінює ситуацію на фронті.

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора — і вони не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку", – відповів Півненко.

За словами командувача, за цей час Україні потрібно сформувати та підготувати власні підрозділи.

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Інтерв'юєрка нагадала про його попередні слова, що рано чи пізно Україна знайде "діряву ланку" в обороні РФ та прорве фронт.

"Треба шукати слабкі місця ворога та обходити сильні. Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює – пробувати асиметрично", – відповів командувач.

Проте він визнав, що "кардинально все не зміниш" – і потрібен час, особливо на системні зміни.

У квітневому інтерв'ю LIGA.net Півненко заявив: РФ готує для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках, можливо, матиме певні досягнення та зможе виконати 10-15% своїх цілей.

Півненко заявив: РФ готує для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках, можливо, матиме певні досягнення та зможе виконати 10-15% своїх цілей. У липні видання The Economist заявило: нестача озброєнь може змусити диктатора Путіна піти в оборону.

Медіа прогнозує: якщо нічого не зміниться, до кінця року росіянам доведеться змінити позиції в Україні на значно більш оборонні – і це навіть може стати очевидним до кінця літа. Відповідно, вважає ЗМІ, інтерес Путіна до тимчасового припинення вогню лише зростатиме.

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