Командующий Нацгвардией: Через месяц-полтора россияне встанут в оборону

"Тяжело. Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь", – объяснил Александр Пивненко

Александр Пивненко (Фото: Нацгвардия)

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что из-за потерь через месяц-полтора россияне не смогут вести активные штурмы сразу на многих направлениях – и они встанут в оборону. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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Журналистка спросила, как военный оценивает ситуацию на фронте.

"Тяжело. Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь… Я думаю, еще месяц-полтора – и они не смогут вести активные штурмы сразу на многих направлениях и станут в оборону в любом случае", – ответил Пивненко.

По словам командующего, за это время Украине необходимо сформировать и подготовить собственные подразделения.

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Интервьюер напомнила о его предыдущих словах, что рано или поздно Украина найдет "дырявое звено" в обороне РФ и прорвет фронт.

"Нужно искать слабые места врага и обходить сильные. Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачу: если так не работает – пробовать асимметрично", – ответил командующий.

Однако он признал, что "кардинально все не изменишь" – и нужно время, особенно на системные изменения.

В апрельском интервью LIGA.net Пивненко заявил: РФ готовит для Сил обороны "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях, возможно, будет иметь определенные достижения и сможет выполнить 10-15% своих целей.

Пивненко заявил: РФ готовит для Сил обороны "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях, возможно, будет иметь определенные достижения и сможет выполнить 10-15% своих целей. В июле издание The Economist заявило: нехватка вооружений может заставить диктатора Путина уйти в оборону.

Медиа прогнозирует: если ничего не изменится, до конца года россиянам придется сменить позиции в Украине на более оборонительные – и это даже может стать очевидным до конца лета. Соответственно, считает СМИ, интерес Путина к временному прекращению огня будет только расти.

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