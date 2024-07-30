Россияне не зашли в Торецк, но это пыталась сделать ДРГ – Центр при Совете нацбезопасности

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российских захватчиков нет в Торецке Донецкой области, но в город пыталась зайти диверсионно-разведывательная группа захватчиков. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Торецк. По состоянию на данный момент, россиян в городе нет. Поэтому по состоянию на 12:00 в этот день информация о мероприятии россиян в Торецке не соответствует действительности", – написал чиновник в 12:29.

Уже в 13:18 он сообщил, что ранее ДРГ россиян пыталась зайти непосредственно в Торецк.

В утренней сводке оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" написала, что за минувшие сутки на Торецком направлении РФ совершила 19 атак неподалеку от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Карта: Deepstate

Торецк на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

Торецкое направление стало одним из самых горячих на линии фронта. Цель российской военной группировки там – как можно быстрее выйти на Константиновку и приблизиться к оккупации всей Донецкой области.

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