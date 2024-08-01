Зеленський: Останні три-чотири тижні Путін втрачає по 1000 росіян на день

Президент наголосив, що захист України є обов'язком кожного українця, оскільки кожного дня протягом місяця Росія кидає на фронт по 1000 осіб

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Останні три-чотири тижні російська окупаційна армія втрачає по 1000 особового складу щодня. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю французьким журналістам.

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"Останні тижні три-чотири вони витрачають по 1000 людей на день. Поранених і вбитих. Вони [росіяни] неадекватні люди", – сказав він.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін вже за час повномасштабної війни "стратив" понад 500 000 осіб.

Президент нагадав, що захист України є обов'язком кожного українця, а інакше "нас просто зруйнують і заберуть все, що у нас є".

За два місяці наступу на Харківську область російська армія втратила на цьому напрямку 91% особового складу. Про це повідомив заступник командира оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віктор Солімчук.

24 липня 2024 року головком Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що з квітня до червня у зоні відповідальності його бійців російська окупаційна армія втратила 82 000 осіб – йдеться про східний напрямок загалом.

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