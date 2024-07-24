Втрати Росії на фронті втричі перевищують українські – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ відмовився уточнити цифру втрат, адже це "чутлива" тема, яку може використати Москва

Олександр Сирський (Фото: Офіс президента)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські. Про це він розповів в інтерв'ю для The Guardian.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, на окремих напрямках – "навіть більше".

"Їх кількість загиблих набагато більша", – підкреслив він.

Водночас Сирський відмовився уточнити цифру втрат, адже це "чутлива" тема, яку може використати Москва.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 липня втрати російської армії в особовому складі становлять близько 570 120 осіб.

7 липня британський щотижневий журнал The Economist проаналізував витік даних Пентагону щодо втрат Росії у живій силі на війні проти України. Згідно з приблизними даними, окупаційні війська втратили 462 000 до 728 000 осіб.

З квітня до червня у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила 82 000 осіб – йдеться про східний напрямок загалом.

Читайте також: За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила майже 9500 особового складу – ЗСУ