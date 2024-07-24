Втрати Росії на фронті втричі перевищують українські – Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські. Про це він розповів в інтерв'ю для The Guardian.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За його словами, на окремих напрямках – "навіть більше".
"Їх кількість загиблих набагато більша", – підкреслив він.
Водночас Сирський відмовився уточнити цифру втрат, адже це "чутлива" тема, яку може використати Москва.
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 липня втрати російської армії в особовому складі становлять близько 570 120 осіб.
- 7 липня британський щотижневий журнал The Economist проаналізував витік даних Пентагону щодо втрат Росії у живій силі на війні проти України. Згідно з приблизними даними, окупаційні війська втратили 462 000 до 728 000 осіб.
- З квітня до червня у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила 82 000 осіб – йдеться про східний напрямок загалом.
Читайте також: За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила майже 9500 особового складу – ЗСУ