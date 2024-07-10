За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила майже 9500 особового складу – ЗСУ

45 окупантів за цей час здалися у полон

Фото: Генштаб ЗСУ

За два місяці наступу на Харківську область російська окупаційна армія втратила на цьому напрямку 91% особового складу. Про це на брифінгу повідомив заступник командира оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віктор Солімчук, передає Армія Inform.

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За його словами, станом на початок липня Росія втратила 2939 осіб вбитими та 6509 пораненими на Харківському напрямку. Ще 45 окупантів здалися у полон.

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", – сказав Солімчук.

За цей період росіяни вже втратили більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади у Вовчанську, а також зазнали значних втрат у 83 та 157 танкових полках.

Крім того, 83 десантно-штурмова бригада постійно зазнає втрат, інколи втрачаючи по кількадесят осіб на добу, що підтверджується як полоненими, так і радіоперехопленнями.

4 липня 2024 року нова російська диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути у Сотницький Козачок Харківської області.

7 липня міністр внутрішніх справ Клименко заявив, що у Харківській області прикордонники облаштують додаткові спостережні пункти, це допоможе ефективніше боротися з російськими диверсантами.

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