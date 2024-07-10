За месяцы наступления на Харьковскую область РФ потеряла почти 9500 личного состава – ВСУ

45 оккупантов за это время сдались в плен

Фото: Генштаб ВСУ

За два месяца наступления на Харьковскую область российская оккупационная армия потеряла на этом направлении 91% личного состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель командира оперативно-тактической группировки "Харьков" Виктор Солимчук, передает Армия Inform.

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По его словам, на начало июля Россия потеряла 2939 человек убитыми и 6509 ранеными на Харьковском направлении. Еще 45 оккупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника в нашем направлении составляют примерно 91%", – сказал Солимчук.

За этот период россияне уже потеряли большую часть своей 138-й мотострелковой бригады в Волчанске, а также понесли значительные потери в 83-м и 157-м танковых полках.

Кроме того, 83-я десантно-штурмовая бригада постоянно терпит потери, иногда теряя по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается как пленными, так и радиоперехватами.

4 июля 2024 года новая российская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Сотницкий Казачок Харьковской области.

7 июля министр внутренних дел Клименко заявил, что в Харьковской области пограничники обустроят дополнительные наблюдательные пункты, это поможет эффективнее бороться с российскими диверсантами.

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