В Харьковской области обустроят новые наблюдательные пункты для борьбы с российскими ДРГ

Фото: Игорь Клименко (Telegram)

В Харьковской области пограничники обустроят дополнительные наблюдательные пункты, что поможет эффективнее бороться с российскими диверсантами. Об этом во время поездки в Харьковскую область сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Особое внимание – противодействия диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования", – заявил он.

Кроме того, глава министерства провел совещание в Золочеве. С представителями областных, местных властей и руководителями подразделений системы МВД он обсудил эвакуацию из пограничных сел, фортификации, а также аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.

В июне 2024 года представитель оперативно-стратегической группировки войск "Север" Вадим Мысник рассказал, что Россия отправляет на границу с Украиной профессиональные силы диверсионно-разведывательных групп, против них украинские военные используют тактические меры.

4 июля российская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Сотницкий казачок Харьковской области.

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