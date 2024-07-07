На Харківщині облаштують нові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ – Клименко

Фото: Ігор Клименко (Telegram)

У Харківській області прикордонники облаштують додаткові спостережні пункти, це допоможе ефективніше боротися з російськими диверсантами. Про це під час поїздки на Харківщину повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування", – заявив він.

Крім того, глава міністерства провів нараду у Золочеві. З представниками обласної, місцевої влади та керівниками підрозділів системи МВС він обговорив евакуацію з прикордонних сіл, фортифікації, а також аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку.

У червні 2024 року речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною професійні сили диверсійно-розвідувальних груп, проти них українські військові використовують тактичні заходи.

4 липня російська диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути у Сотницький Козачок Харківської області.

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