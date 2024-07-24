Потери России на фронте втрое превышают украинские – Сырский

Главнокомандующий ВСУ отказался уточнить цифру потерь, ведь это "чувствительная" тема, которую может использовать Москва

Александр Сырский (Фото: Telegram Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что потери России в войне против Украины "втрое" превышают украинские. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

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По его словам, на отдельных направлениях – "даже больше".

"Их количество погибших намного больше", – подчеркнул он.

В то же время, Сырский отказался уточнить цифру потери, ведь это "чувствительная" тема, которую может использовать Москва.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 24 июля потери российской армии в личном составе составляют около 570 120 человек.

7 июля британский еженедельный журнал The Economist проанализировал утечку данных Пентагона о потерях России в живой силе на войне против Украины. Согласно приблизительным данным, оккупационные войска потеряли от 462 000 до 728 000 человек.

С апреля по июнь в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российская оккупационная армия потеряла 82 000 человек – речь идет о восточном направлении в целом.

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