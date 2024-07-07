The Economist посчитал потери России из утечки Пентагона: от 462 000 до 728 000 человек

По данным французских и британских военных, к маю 2024 года около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты

Российские оккупанты в Украине в 2023 году (Фото: ЕРА)

Британский еженедельный журнал The Economist проанализировал утечку данных Пентагона по поводу потерь России в живой силе на войне против Украины. Согласно приблизительным данным, оккупационные войска потеряли 462 000 до 728 000 человек.

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Журналисты, исследуя документы Минобороны США, пришли к выводу, что на каждого убитого в бою россиянина приходится около трех-четырех раненых.

К середине июня 2024 года от 462 000 до 728 000 российских солдат были ликвидированы (убиты и ранены). The Economist отмечает, что количество "отминусованных" оккупантов превышает количество россиян, которые готовились к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

Медийщики проанализировали и данные российских оппозиционных изданий, а также французских и британских оборонных ведомств и должностных лиц – цифры последних демонстрируют, что к маю 2024 года около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты.

Средний возраст россиян, смертей которых в Украине оказалось больше всего, – 35-39 лет. Отмечается, что с 2022 года оккупантов этой категории было убито до 27 000.

30 июня 2024 года президент Зеленский заявил, что соотношение потерь на фронте по состоянию на данный момент составляет шесть россиян к одному украинцу.

По состоянию на 7 июля Силы обороны ликвидировали 550 990 российских оккупантов, согласно утреннему сведению Генерального штаба ВСУ.

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