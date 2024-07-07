The Economist порахував втрати Росії з витоку Пентагону: від 462 000 до 728 000 осіб

За даними французьких та британських військових, до травня 2024 року близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті

Російські окупанти в Україні у 2023 році (Фото: ЕРА)

Британський щотижневий журнал The Economist проаналізував витік даних Пентагону щодо втрат Росії у живій силі на війні проти України. Згідно з приблизними даними, окупаційні війська втратили 462 000 до 728 000 осіб.

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Журналісти, досліджуючи документи Міноборони США, дійшли висновку, що на кожного вбитого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.

До середини червня 2024 року від 462 000 до 728 000 російських солдатів було ліквідовано (вбитими й пораненими). The Economist зазначає, що кількість "відмінусованих" окупантів перевищує кількість росіян, які готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Медійники проаналізували й дані російських опозиційних видань, а також французьких та британських оборонних відомств та посадовців – цифри останніх демонструють, що до травня 2024 року близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті.

Середній вік росіян, смертей яких в Україні виявилося найбільше, – 35-39 років. Зазначається, що з 2022 року окупантів цієї категорії було вбито до 27 000.

30 червня 2024 року президент Зеленський заявив, що співвідношення втрат на фронті станом на зараз становить шість росіян до одного українця.

Станом на 7 липня Сили оборони ліквідували 550 990 російських окупантів, згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ.

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