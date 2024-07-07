The Economist порахував втрати Росії з витоку Пентагону: від 462 000 до 728 000 осіб
Британський щотижневий журнал The Economist проаналізував витік даних Пентагону щодо втрат Росії у живій силі на війні проти України. Згідно з приблизними даними, окупаційні війська втратили 462 000 до 728 000 осіб.
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Журналісти, досліджуючи документи Міноборони США, дійшли висновку, що на кожного вбитого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.
До середини червня 2024 року від 462 000 до 728 000 російських солдатів було ліквідовано (вбитими й пораненими). The Economist зазначає, що кількість "відмінусованих" окупантів перевищує кількість росіян, які готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Медійники проаналізували й дані російських опозиційних видань, а також французьких та британських оборонних відомств та посадовців – цифри останніх демонструють, що до травня 2024 року близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті.
Середній вік росіян, смертей яких в Україні виявилося найбільше, – 35-39 років. Зазначається, що з 2022 року окупантів цієї категорії було вбито до 27 000.
- 30 червня 2024 року президент Зеленський заявив, що співвідношення втрат на фронті станом на зараз становить шість росіян до одного українця.
- Станом на 7 липня Сили оборони ліквідували 550 990 російських окупантів, згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ.
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