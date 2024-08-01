Зеленский: Последние три-четыре недели Путин теряет по 1000 россиян в день

Президент заявил, что защита Украины – обязанность каждого украинца, поскольку каждый день в течение месяца Россия бросает на фронт по 1000 человек

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Последние три-четыре недели российская оккупационная армия теряет по 1000 личного состава ежедневно. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французским журналистам.

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"Последние недели три-четыре они тратят по 1000 человек в день. Раненых и убитых. Они [россияне] неадекватные люди", – сказал он.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин уже за время полномасштабной войны "казнил" более 500 000 человек.

Президент напомнил, что защита Украины является обязанностью каждого украинца, а в противном случае "нас просто разрушат и заберут все, что у нас есть".

За два месяца наступления на Харьковскую область российская армия потеряла на этом направлении 91% личного состава. Об этом сообщил заместитель командира оперативно-тактической группировки "Харьков" Виктор Солимчук.

24 июля 2024 года главком Сырский заявил, что потери России в войне против Украины втрое превышают украинские.

Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что с апреля по июнь в зоне ответственности его бойцов российская оккупационная армия потеряла 82 000 человек – речь идет о восточном направлении в целом.

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