Сырский признал незначительные продвижения России на фронте. Но позиции постоянно меняются

Главком ВСУ отметил, что существенных изменений на фронте нет, а российские незначительные успехи достигаются ценой больших потерь

Александр Сырский (Фото: ОП)

На некоторых участках фронта россияне имеют незначительный успех, но это происходит ценой значительных потерь и существенно не меняет ситуацию на поле боя. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех", – сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток, и по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.

Сырский сообщил, что Нацполиция, Служба безопасности Украины и Военная служба правопорядка проводят контрдиверсионные действия, выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении.

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"Основные задачи моей работы в бригадах состоят в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БпЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий", – сообщил главком ВСУ.

Он добавил, что встретился с командирами подразделений бригад, обсуждались пути повышения стойкости обороны.

По словам Зеленского, оккупационные войска могут продвигаться на фронте, поскольку в украинской армии долго длится комплектование бригад.

Президент также сообщил, что в течение последних недель Россия теряет примерно по 1000 оккупантов в день.

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