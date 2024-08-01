Зеленский: Территории можно отвоевывать дипломатическим путем, а не оружием

Президент заявил, что на официальном уровне Украине никто не предлагал территориальных уступок. По его мнению, территории можно вернуть без оружия

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / ANDY RAIN)

Украинские территории можно отвоевать дипломатическим путем, а не оружием. Такое мнение президент Зеленский высказал в интервью французским журналистам.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я считаю, что не все территории надо отвоевывать руками и не все территории надо отвоевывать оружием. Я полагаю, что на это можно потратить много времени и много людей, что не очень хорошо. Поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории", – сказал он.

По словам Зеленского, для этого и была создана "формула мира": он предполагает, что весь мир будет давить на российского диктатора Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках, президент признал, что, во-первых, этого должен захотеть украинский народ. Во-вторых, на официальном уровне Украине никто этого не предлагал и власть по Конституции не может "отдать кому-то территории".

23 июля 2024 года стало известно, что в Украине стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам ради скорейшего достижения мира. Однако социологи КМИС призывают не драматизировать и учитывать контекст – в частности, респонденты все же против "мира на любых условиях".

Читайте также: Зеленский: Последние три-четыре недели Путин теряет по 1000 россиян в день