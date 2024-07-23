Уже больше украинцев готовы к уступкам РФ. КМИС объяснил, почему не надо драматизировать

В КМИС подчеркнули: важно, что в контексте возможных "уступок" украинцы против "мира на любых условиях"

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

За последние три месяца в Украине стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам ради скорейшего достижения мира. Однако социологи призывают не драматизировать и учитывать контекст – в частности, респонденты все же против "мира на любых условиях". Об этом свидетельствуют результаты майского опроса Киевского международного института социологии.

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Социологи отметили, что в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство – 82-87% – стабильно выступало против.

После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто считает, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. К концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024-го – до 26%, в мае 2024-го – до 32%.

В то же время по состоянию на май 2024 года большинство украинцев – 55% – выступали против каких-либо территориальных уступок.

В КМИС отметили, что и среди тех, кто в целом готов к уступкам, 73% хотят ограждения от России – чтобы между Украиной и Россией были закрытые границы, визы и таможни (аналогичный показатель среди тех, кто против каких-либо уступок – 79%).

Также в КМИС акцентировали, что для корректной трактовки результатов обязательно следует учитывать контекст. В мае, когда украинцев спрашивали о готовности к территориальным уступкам, полномасштабное вторжение продолжалось уже более двух лет, россияне начали масштабное наступление в Харьковской области и продолжались задержки с поставкой необходимого оружия. Тогда же Украину пытались расшатывать вопросом о легитимности президента, вступил в силу закон о мобилизации и прочее.

"Безусловно, тревожные тренды есть и на них необходимо взвешенно и конструктивно реагировать, но не стоит слишком драматизировать ситуацию", – отметили социологи.

Также, подчеркнули в КМИС, важно, что в контексте возможных "уступок" украинцы против "мира на любых условиях". Приоритетным требованием является безопасность и действительно убедительные гарантии для государства.

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС среди 1067 украинцев 16-22 мая 2024 года и среди 2008 украинцев – 20-25 июня. Среди опрошенных — украинцы от 18 лет, проживающие на подконтрольном государстве территории. Формально при обычных обстоятельствах погрешность такой выборки не превышала бы 4,1%-5%. Но в условиях войны к погрешности прибавляется определенное систематическое отклонение.

По состоянию на май 2024 года, по данным КМИС, 60% украинцев считали, что главная цель России в войне против Украины – это геноцид и физическое уничтожение большей части населения государства.

Также в мае КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Среди причин называли коррупцию, языковой вопрос, некомпетентность власти.

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