Министр обороны: Около половины иностранной военной помощи поступает с опозданием

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что задержки со снабжением идут на пользу врагу

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает Украине с опозданием. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью изданию Reuters.

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"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", – заявил глава оборонного ведомства, комментируя планы россиян открыть новый фронт на севере.

Умеров отметил, что Украина благодарна за оказанную партнерам военную помощь и оружие, но только половина обещанного союзниками вооружения поступила вовремя. Министр подчеркнул, что каждая задержка шла на пользу "значительно большему и лучше оснащенному врагу".

"Время имеет решающее значение, и для отражения атак нам необходимо, чтобы поставки осуществлялись вовремя", – сказал глава Минобороны.

20 мая Зеленский сказал, что западные партнеры слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины – с опозданием примерно на год.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию американских F -16.

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