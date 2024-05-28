Міністр оборони: Близько половини іноземної військової допомоги надходить із запізненням

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що затримки з постачанням ідуть на користь ворогу

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить Україні із запізненням. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю виданню Reuters.

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"Ми витримуємо, але, звісно, ​​нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", – заявив очільник оборонного відомства, коментуючи плани росіян відкрити новий фронт на півночі.

Умєров зазначив, що Україна вдячна за надану партнерам військову допомогу та зброю, але лише половина обіцяного союзниками озброєння надійшла вчасно. Міністр наголосив, що кожна затримка йшла на користь "значно більшому та краще оснащеному ворогу".

"Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно, щоб постачання було здійснено вчасно", – сказав очільник Міноборони.

20 травня Зеленський сказав, що західні партнери надто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік.

28 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen, щоб забезпечити введення в експлуатацію американських F-16.

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