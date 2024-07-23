Побільшало українців, готових до поступок росіянам. Але КМІС пояснив, чому не треба драматизувати

У КМІС наголосили: важливо, що в контексті можливих "поступок" українці проти "миру на будь-яких умовах"

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

За останні три місяці в Україні побільшало тих, хто готовий до територіальних поступок заради якнайшвидшого досягнення миру. Проте соціологи закликають не драматизувати і враховувати контекст – зокрема, респонденти все ж проти "миру на будь-яких умовах". Про це свідчать результати травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Соціологи зазначили, що в період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступала проти.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто вважає, що Україна може відмовитись від деяких своїх територій для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності. До кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024-го – до 26%, у травні 2024-го – до 32%.

Однак попри все, станом на травень 2024 року більшість українців – 55% – виступали проти жодних територіальних поступок.

У КМІС наголосили, що і серед тих, хто загалом готовий до поступок, 73% хочуть відгородження від Росії – щоб між Україною і Росією були закриті кордони, візи та митниці (аналогічний показник серед тих, хто проти жодних поступок – 79%).

Також у КМІС акцентували, що для коректного трактування результатів обов’язково треба враховувати контекст. У травні, коли українців запитували про готовність до територіальних поступок, повномасштабне вторгнення тривало вже понад два роки, росіяни почали масштабний наступ на Харківщині, і продовжувались затримки з постачанням необхідної зброї. Тоді ж Україну намагалися розхитувати питанням про легітимність президента, набув чинності закон про мобілізацію тощо.

"Безумовно, тривожні тренди є і на них необхідно виважено та конструктивно реагувати, але не варто і занадто драматизувати ситуацію", – зазначили соціологи.

Також, наголосили у КМІС, важливо, що в контексті можливих "поступок" українці проти "миру на будь-яких умовах". Пріоритетною вимогою є безпека і дійсно переконливі гарантії для держави.

Опитування проводилось телефоном за власною ініціативою КМІС серед 1067 українців 16-22 травня 2024 року і серед 2008 українців – 20-25 червня. Серед опитаних — українці від 18 років, які проживають на підконтрольній державі території. Формально за звичайних обставин похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%-5%. В умовах війни до похибки додається певне систематичне відхилення.

Станом на травень 2024-го, за даними КМІС, 60% українців вважали, що головна мета Росії у війні проти України – це геноцид та фізичне знищення більшої частини населення держави.

Також у травні КМІС запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Серед причин називали корупцію, мовне питання, некомпетентність влади.

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