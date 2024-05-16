З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію: відповіді Міноборони на ключові питання

Речник Міноборони відповів на питання, що стосуються оновлення даних у ТЦК, вручення повісток, рекрутингу та іншого

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Усі категорії чоловіків, зокрема й обмежено придатні, мають оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки після того, як закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про ключові питання, що стосуються нового закону.

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Чи потрібно оновлювати дані обмежено придатним особам?

Відповідно до норм закону про мобілізацію, усі військовозобов'язані, починаючи з 18 травня, мають прийти до військкоматів й уточнити свої дані протягом 60 днів.

Новий закон про мобілізацію скасовує статус обмежено придатного. Тому, як підкреслив речник оборонного відомства, усі чоловіки, зокрема, й обмежено придатні, повинні уточнити свої дані протягом відведеного часу.

За словами Лазуткіна, питання по обмежено придатних регулюються наказом №402, що регламентує роботу військово-лікарської комісії.

"Найімовірніше, людину відправлять на ВЛК, де вона пройде всебічне обстеження. Треба буде зробити висновок і відповідно вже до нових норм буде присвоєний новий статус", – сказав він.

Оновити інформацію можна буде за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного, який запрацює з 18 травня, за допомогою Центру надання адміністративних послуг або ТЦК.

Чи вважається врученою повістка, яку надіслали через поштову скриньку?

Речник оборонного відомства повідомив, що наразі немає норми щодо того, що повістка, яка надійшла військовозобов'язаному через поштову скриньку, вважається врученою.

"Нині діє інша норма. Людина має особисто поставити підпис у повістці. І таким чином вона вже в цей момент вважається врученою", – розповів Лазуткін.

Водночас, як він зазначив, якщо з'явиться постанова, яка буде регламентуватися по-іншому, тоді у Міноборони проінформують щодо нових правил вручення повісток.

За яких умов військовозобов'язаних можуть обмежити у праві на водіння авто?

Закон має чітко прописану схему щодо тих випадків, коли військовозобов'язаних можуть обмежити у деяких правах, зокрема, у праві на водіння авто.

Людині, яка ухиляється й не з'являється протягом п'яти днів після вручення повістки у ТЦК, надсилається вимога щодо виконання військового обов'язку. Якщо протягом 10 днів чоловік ігноруватиме цю вимогу – суд отримає й розглядатиме звернення щодо обмеження військовозобов'язаного у керуванні траспортним засобом, зауважив речник Міноборони.

Проте, за його словами, таке обмеження є тимчасовим й чоловікам не варто лякатися. Після того, як людина оновить свої дані, відповідне обмеження скасовується.

Чи забиратимуть у людей автівки згідно з військово-траспортним обов'язком?

Лазуткін розвінчав міф щодо того, що у людей забиратимуть їхні автомобілі для військово-транспортного обов'язку, заявивши, що ця норма не є новою, й вона вже діє.

"Залучалися деякі автівки, переважно це спеціальний транспорт у державних установ. Але ніхто легкові автомобілі – особливо масово принаймні – не забирав", – сказав він.

Чи можна потрапити на "цивільну" посаду після вручення повістки?

Речник Міноборони зазначив, що це реально, підкресливши, що чоловіки можуть скористатися послугами рекрутингових центрів, які відкриваються по всій Україні, аби гарантовано отримати певну посаду.

"Там [у рекрутингових центрах] можна знайти собі вакансію в конкретно якійсь бригаді або якомусь підрозділі Сил оборони за своїм цивільним фахом, щоб реалізовувати свої якості, знання навички", – розповів він.

За словами Лазуткіна, рекрутингові центрі згодом відкриються в усіх регіонах України. Наразі вже працюють понад 20 таких центрів.

Після отримання повістки під час оновлення своїх даних військовозобов'язані також можуть скористатися послугами рекрутингу. Проте цього не можна буде зробити, якщо людина вже отримала мобілізаційне розпорядження, відзначив представник Міноборони.

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. 16 квітня його підписав Зеленський. Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня.

З 4 травня в Україні немає статусу обмежено придатних. Замість цього формулювання залишились "придатний" або "непридатний".

8 травня Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Очільник Мін'юсту Малюська заявив, що Україна здатна залучити до ЗСУ до 20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

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