Україна може залучити до ЗСУ до 20 000 в'язнів і людей з судимостями – міністр юстиції

Україна здатна залучити до Збройних Сил 10-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію. Про це заявив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC-Україна.

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"Так, 10-20 000 [можна залучити до війська]. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна", – зазначив він.

Посадовець наголосив, що багато чого залежить від військово-лікарських комісій, проте, на його думку, зараз підхід змінився – і ЗСУ більш налаштовані, аби "менше перепон створювати для мобілізації".

Малюська розраховує, що у цьому питанні "суб'єктивізму стане менше".