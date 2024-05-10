Україна може залучити до ЗСУ до 20 000 в'язнів і людей з судимостями – міністр юстиції
Україна здатна залучити до Збройних Сил 10-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію. Про це заявив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC-Україна.
"Так, 10-20 000 [можна залучити до війська]. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна", – зазначив він.
Посадовець наголосив, що багато чого залежить від військово-лікарських комісій, проте, на його думку, зараз підхід змінився – і ЗСУ більш налаштовані, аби "менше перепон створювати для мобілізації".
Малюська розраховує, що у цьому питанні "суб'єктивізму стане менше".
Читайте також: NGL.media: Через мобілізацію обвинувачених зупинено розгляд 10 775 кримінальних справ
- 8 травня Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених за нетяжкими статтями. Він був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримав Мін'юст.
- Ув'язнені, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.
- Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, у котру вони потраплять.
Читайте також: США: Україна працює над розв'язанням проблеми з людьми, найближчими тижнями анонсуємо ще допомогу