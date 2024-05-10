Украина может привлечь в ВСУ до 20 000 заключенных и людей с судимостями – министр юстиции

Украина способна привлечь в Вооруженные силы 10-20 000 заключенных и лиц с судимостями, однако это зависит от конкретного сценария. Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська в интервью BBC-Украина.

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"Да, 10-20 000 [можно привлечь в армию]. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – отметил он.

Чиновник отметил, что многое зависит от военно-врачебных комиссий, однако, по его мнению, сейчас подход изменился – и ВСУ более настроены, чтобы "меньше преград создавать для мобилизации".

Малюська рассчитывает, что в этом вопросе "субъективизма станет меньше".