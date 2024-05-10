Украина может привлечь в ВСУ до 20 000 заключенных и людей с судимостями – министр юстиции
Украина способна привлечь в Вооруженные силы 10-20 000 заключенных и лиц с судимостями, однако это зависит от конкретного сценария. Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська в интервью BBC-Украина.
"Да, 10-20 000 [можно привлечь в армию]. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – отметил он.
Чиновник отметил, что многое зависит от военно-врачебных комиссий, однако, по его мнению, сейчас подход изменился – и ВСУ более настроены, чтобы "меньше преград создавать для мобилизации".
Малюська рассчитывает, что в этом вопросе "субъективизма станет меньше".
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- 8 мая Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Он был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержал Минюст.
- Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.
- Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.
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