NGL.media: Из-за мобилизации обвиняемых остановлено рассмотрение 10 775 уголовных дел

Речь идет о делах по кражам, наркотикам, тяжелым ДТП, однако многие остановленные дела касаются коррупции, утверждает издание

Иллюстративное фото: Depositphotos

За два последних года рассмотрение в судах 10 775 уголовных дел было остановлено на неопределенное время из-за мобилизации обвиняемых, утверждает издание NGL.media (Наші гроші) со ссылкой на собственный анализ судебного реестра. В пресс-службе офиса генпрокурора сообщили LIGA.net, что ведомство не ведет такую статистику.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным NGL.media, в течение 2022-2024 годов было остановлено рассмотрение 10 775 дел из-за мобилизации обвиняемых, однако официальной статистики таких дел Государственная судебная администрация не ведет.

В целом Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает остановку судебного производства из-за мобилизации: в случае, если обвиняемый был мобилизован для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период. В таком случае суд останавливает судебное производство по поводу такого обвиняемого до его увольнения с военной службы (статья 335 УПК).

Анализ дел, проведенный изданием, показывает, что преимущественно в этих 10 775 остановленных делах речь идет о кражах, наркотиках, тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, однако многие остановленные дела касаются коррупционных преступлений – присвоение или растрата имущества (282 дела), взяточничество (получение взятки – 267, предложение взятки – 130) и т.д.

Из всего массива остановленных из-за мобилизации дел СМИ детально проанализировало 400 произвольно избранных и обнаружило, что около 100 обвиняемых (25%) по этим делам совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных; из остальных 75% дел в 95% суды прекратили рассмотрение дела после мобилизации обвиняемых, и только по 5% дел суд отказался это сделать.

Медиа особо акцентирует, что решения судов в таких случаях обжалованию не подлежат.

В то же время NGL.media отмечает, что нельзя однозначно утверждать, что все мобилизованные обвиняемые пытаются затянуть судебное разбирательство – у части из них это "могло быть вполне естественное желание".

Однако, отмечает СМИ, с изучением некоторых дел возникают "обоснованные подозрения", что некоторые военнослужащие уклоняются таким образом от наказания.

Юрист фонда DEJURE Марта Береза заявила, что имеют место случаи злоупотреблений, в частности, с судьями.

Читайте также: Рада приняла закон о добровольной мобилизации заключенных

"Недавний пример – судья [Светлана] Коллегаева, которая мобилизовалась, чтобы приостановить рассмотрение жалобы по ее вождению в подпитии. Следствием рассмотрения такой жалобы может быть увольнение, однако пока дело остановлено судья будет находиться в своем статусе и будет получать судейское вознаграждение. Поэтому это проблема не только судебного производства, и есть много случаев, где таким злоупотребляют", – утверждает Береза.

Ранее глава всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко проанализировала места службы обвиняемых мобилизованных судей. Выяснилось, что они служили в подразделениях, охраняющих государственные объекты, учебные взводы и территориальные центры комплектования, говорится в колонке Бутко для Украинской правды.

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили LIGA.net, что ведомство не ведет статистики по приостановленным делам из-за мобилизации обвиняемых.

Около полуночи 26 мая в Киеве судья Макаровского районного суда области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Его задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра. У судьи принудительно взяли биологические образцы. В августе ГБР заявило, что судья пытался исказить образцы, чтобы скрыть опьянение.

4 апреля во время очередного заседания суда Тандыр обратился с просьбой освободить его из-под стражи, чтобы он мог мобилизоваться. Для подтверждения своих слов он предоставил письмо от 163-го батальона терробороны из Нежина о готовности взять его на должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, передает медийный проект Watchers.

Читайте также: Рада увеличила штрафы за военные правонарушения – детали