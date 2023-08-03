Смертельное ДТП с Тандыром. Судья пытался исказить образцы, чтобы скрыть опьянение – ГБР

Госбюро расследований завершило расследование в отношении судьи, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии. Ведомство не называет имени, однако, согласно предварительным сообщениям, речь идет о главе Макаровского районного суда Алексее Тандыре.

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В ходе расследования проведено около 18 экспертиз: судебно-медицинские, химические, технические и другие.

Обвиняемый пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние алкогольного опьянения, пишет ДБР.

Ведомство отмечает, что для этого у него были специальные знания, методики и богатая судебная практика рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Несмотря на это, судебные экспертизы подтвердили содержание алкоголя в предоставленных образцах, состояние опьянения подтвердили и другие экспертизы.

Они доказали нарушение ПДД, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Теперь сторона защиты может ознакомиться с материалами уголовного производства.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Около полуночи 26 мая в Киеве Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Его задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВРП разрешила содержание под стражей Тандыра. У судьи принудительно взяли биологические образцы.

27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога. Сторона защиты Тандыра подавала апелляцию, но получила отказ. 17 июля арест продлили еще на два месяца.

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