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Смертельное ДТП с Тандыром. Судья пытался исказить образцы, чтобы скрыть опьянение – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 17:05
Смертельное ДТП с Тандыром. Судья пытался исказить образцы, чтобы скрыть опьянение – ГБР - Фото
Алексей Тандыр (Фото пресс-служба Макаровского суда)

Госбюро расследований завершило расследование в отношении судьи, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии. Ведомство не называет имени, однако, согласно предварительным сообщениям, речь идет о главе Макаровского районного суда Алексее Тандыре.

В ходе расследования проведено около 18 экспертиз: судебно-медицинские, химические, технические и другие.

Обвиняемый пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние алкогольного опьянения, пишет ДБР.

Ведомство отмечает, что для этого у него были специальные знания, методики и богатая судебная практика рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Несмотря на это, судебные экспертизы подтвердили содержание алкоголя в предоставленных образцах, состояние опьянения подтвердили и другие экспертизы.

Они доказали нарушение ПДД, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Теперь сторона защиты может ознакомиться с материалами уголовного производства.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.
  • Его задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВРП разрешила содержание под стражей Тандыра. У судьи принудительно взяли биологические образцы.
  • 27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога. Сторона защиты Тандыра подавала апелляцию, но получила отказ. 17 июля арест продлили еще на два месяца.
Артём Джерипа
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дтпкиевсудьянацгвардиягбрАлексей Тандыр
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