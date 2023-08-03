Смертельное ДТП с Тандыром. Судья пытался исказить образцы, чтобы скрыть опьянение – ГБР
Госбюро расследований завершило расследование в отношении судьи, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии. Ведомство не называет имени, однако, согласно предварительным сообщениям, речь идет о главе Макаровского районного суда Алексее Тандыре.
В ходе расследования проведено около 18 экспертиз: судебно-медицинские, химические, технические и другие.
Обвиняемый пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние алкогольного опьянения, пишет ДБР.
Ведомство отмечает, что для этого у него были специальные знания, методики и богатая судебная практика рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Несмотря на это, судебные экспертизы подтвердили содержание алкоголя в предоставленных образцах, состояние опьянения подтвердили и другие экспертизы.
Они доказали нарушение ПДД, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.
Теперь сторона защиты может ознакомиться с материалами уголовного производства.
Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
- Около полуночи 26 мая в Киеве Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.
- Его задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВРП разрешила содержание под стражей Тандыра. У судьи принудительно взяли биологические образцы.
- 27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога. Сторона защиты Тандыра подавала апелляцию, но получила отказ. 17 июля арест продлили еще на два месяца.
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