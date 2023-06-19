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Суд оставил под стражей судью Тандыра, сбившего нацгвардейца

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 16:34
Суд оставил под стражей судью Тандыра, сбившего нацгвардейца - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание судьи под стражей и отстранил его от осуществления правосудия.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
  • Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.
  • Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосте на въезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения. 
  • 27 мая суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права выхода под залог.
Вадим Ребрина
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дтпАлексей Тандыр
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