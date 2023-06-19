Суд оставил под стражей судью Тандыра, сбившего нацгвардейца

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Таким образом, суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание судьи под стражей и отстранил его от осуществления правосудия.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.

Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосте на въезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

27 мая суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права выхода под залог.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.