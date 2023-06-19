RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суд залишив під вартою суддю Тандира, який збив нацгвардійця

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 16:34
Суд залишив під вартою суддю Тандира, який збив нацгвардійця - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.
  • Джерело Суспільного в Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на в'їзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.
  • 27 травня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права виходу під заставу.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дтпОлексій Тандир
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 