Суд залишив під вартою суддю Тандира, який збив нацгвардійця

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.

Джерело Суспільного в Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на в'їзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.

27 травня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права виходу під заставу.

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