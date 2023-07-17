Продлен арест судье Тандыру, сбившему нацгвардейца. На заседании он жаловался на ГБР

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, подозреваемый в совершении ДТП, повлекшего гибель нацгвардейца в конце мая, останется под арестом еще на два месяца. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Сегодня, 17 июля, Печерский райсуд Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Арест без определения залога продлен до 26 августа 2023 года.

Как передает Суспильне из зала суда, заседание началось с ходатайств самого Тандыра. Он заявил, что Госбюро расследований, СМИ и "отдельные активисты" якобы грубо нарушают принцип презумпции невиновности, утверждая "определенные неустановленные факты".

"Это касается, например, алкогольной экспертизы", – заявил подозреваемый.

Тандыр обратился в суд с просьбой запретить ГБР нарушать презумпцию невиновности и призвал суд узнать, почему спустя два месяца после отбора до сих пор нет результатов экспертизы.

Прокурор сказал, что для этого нужно больше времени, чтобы избежать неточностей.

Судья Олеся Батрин поддержала ходатайство Тандыра по поводу презумпции невиновности.

10 июля в ГБР заявили, что Тандыр был пьян во время ДТП. По данным ГБР, это "полностью подтверждается" выводами судебно-психологической экспертизы, однако следствие до сих пор ждет результатов экспертизы на содержание алкоголя в крови.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра.

У судьи принудительно взяли биологические образцы.

27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога. Сторона защиты Тандыра подавала апелляцию, но получила отказ.

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