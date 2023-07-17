Продовжено арешт судді Тандиру, який збив нацгвардійця. На засіданні він скаржився на ДБР

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця наприкінці травня, залишиться під вартою ще на два місяці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Сьогодні, 17 липня, Печерський райсуд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Арешт без визначення застави продовжено до 26 серпня 2023 року.

Як передає Суспільне із зали суду, засідання почалося з клопотань самого Тандира. Він заявив, що Держбюро розслідувань, ЗМІ й "окремі активісти" нібито грубо порушують принцип презумпції невинуватості, стверджуючи "певні невстановлені факти".

"Це стосується, наприклад, алкогольної експертизи", – заявив підозрюваний.

Тандир звернувся до суду з проханням заборонити ДБР порушувати презумпцію невинуватості та закликав суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів експертизи.

Прокурор сказав, що для цього треба більше часу, аби уникнути неточностей.

Суддя Олеся Батрин підтримала клопотання Тандира щодо презумпції невинуватості.

10 липня у ДБР заявили, що Тандир був п'яним під час ДТП. За даними ДБР, це "повністю підтверджується" висновками судово-психологічної експертизи, однак слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.

У судді примусово взяли біологічні зразки.

27 травня суддю Тандира було заарештовано на два місяці без права застави. Сторона захисту Тандира подавала апеляцію, але отримала відмову.

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