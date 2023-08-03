Смертельна ДТП з Тандиром. Суддя намагався спотворити зразки, щоб приховати сп'яніння – слідство

Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо судді, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії. Відомство не називає імені, проте, згідно з попередніми повідомленнями, йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.

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За час розслідування проведено близько 18 експертиз: судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

Обвинувачуваний намагався спотворити вміст біологічних зразків, оскільки хотів приховати стан алкогольного сп'яніння, пише ДБР.

Відомство зауважує, що для цього він мав спеціальні знання, методики та багату судову практику розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Попри це судові експертизи підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках, стан сп'яніння підтвердили й інші експертизи.

Вони довели порушення правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Тепер сторона захисту може ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Обвинуваченому загрожує до 10 років ув'язнення.

Близько опівночі 26 травня у Києві Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Його затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира. У судді примусово взяли біологічні зразки.

27 травня суддю Тандира було заарештовано на два місяці без права застави. Сторона захисту Тандира подавала апеляцію, але отримала відмову. 17 липня арешт продовжили ще на два місяці.

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