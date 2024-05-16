С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации: ответы Минобороны на ключевые вопросы

Спикер Минобороны ответил на вопросы, касающиеся обновления данных в ТЦК, вручения повесток, рекрутинга и прочего

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Все категории мужчин, в том числе ограниченно пригодные, должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки после вступления закона в силу мобилизации с 18 мая. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о ключевых вопросах, касающихся нового закона.

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Нужно ли обновлять данные ограниченно пригодным лицам?

Согласно нормам закона о мобилизации, все военнообязанные, начиная с 18 мая, должны прийти к военкоматам и уточнить свои данные в течение 60 дней.

Новый закон о мобилизации отменяет статус ограниченно пригодного. Поэтому, как подчеркнул представитель оборонного ведомства, все мужчины, в том числе и ограниченно пригодные, должны уточнить свои данные в течение отведенного времени.

По словам Лазуткина, вопросы по ограниченно пригодным регулируются приказом №402, регламентирующим работу военно-врачебной комиссии.

"Скорее всего, человека отправят на ВВК, где он пройдет всестороннее обследование. Нужно будет сделать заключение и соответственно уже к новым нормам будет присвоен новый статус", – сказал он.

Обновить информацию можно будет с помощью электронного военнообязанного кабинета, который заработает с 18 мая, с помощью Центра предоставления административных услуг или ТЦК.

Считается ли врученной повестка, которую прислали через почтовый ящик?

Представитель оборонного ведомства сообщил, что пока нет нормы относительно того, что повестка, поступившая военнообязанному через почтовый ящик, считается врученной.

"В настоящее время действует другая норма. Человек должен лично поставить подпись в повестке. И таким образом он уже в этот момент считается врученным", – рассказал Лазуткин.

В то же время, как он отметил, если появится постановление, которое будет регламентироваться по-другому, тогда Минобороны проинформируют о новых правилах вручения повесток.

При каких условиях военнообязанных могут ограничить право на вождение авто?

Закон имеет четко прописанную схему в тех случаях, когда военнообязанных могут ограничить в некоторых правах, в частности, в праве на вождение авто.

Человеку, который уклоняется и не появляется в течение пяти дней после вручения повестки в ТЦК, направляется требование по исполнению воинского долга. Если в течение 10 дней мужчина будет игнорировать это требование – суд получит и будет рассматривать обращение об ограничении военнообязанного в управлении транспортным средством, отметил спикер Минобороны.

Однако, по его словам, такое ограничение временное и мужчинам не стоит пугаться. После того как человек обновит свои данные, соответствующее ограничение отменяется.

Будут ли у людей забирать автомобили согласно военно-транспортной обязанности?

Лазуткин развенчал миф относительно того, что у людей будут забирать их автомобили для военно-транспортной обязанности, заявив, что эта норма не новая, и она уже действует.

"Привлекались некоторые автомобили, преимущественно это специальный транспорт у государственных учреждений. Но никто легковые автомобили – особенно массово по крайней мере – не забирал", – сказал он.

Можно ли попасть на "гражданскую" должность после вручения повестки?

Спикер Минобороны отметил, что это реально, подчеркнув, что мужчины могут воспользоваться услугами открывающихся по всей Украине рекрутинговых центров, чтобы гарантированно получить определенную должность.

"Там [в рекрутинговых центрах] можно найти себе вакансию в конкретно какой-то бригаде или каком-то подразделении Сил обороны по своей гражданской специальности, чтобы реализовывать свои качества, знание навыка", – рассказал он.

По словам Лазуткина, рекрутинговые центры впоследствии откроются во всех регионах Украины. В настоящее время уже работает более 20 таких центров.

После получения повестки во время обновления своих данных военнообязанные могут воспользоваться услугами рекрутинга. Однако это нельзя будет сделать, если человек уже получил мобилизационное распоряжение, отметил представитель Минобороны.

11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. 16 апреля его подписал Зеленский. Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая.

С 4 мая в Украине нет статуса ограниченного пригодных. Вместо этой формулировки остались "пригодны" или "непригодны".

8 мая Верховная Рада приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных по нетяжелым статьям. Глава Минюста Малюська заявил, что Украина способна привлечь в ВСУ до 20 000 заключенных и лиц с судимостями.

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