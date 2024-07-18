Українців запитали про асоціації з "простими росіянами": 80% відповіли нецензурними словами – КМІС

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

80% українцям спадають на думку лише негативні слова щодо "простих мешканців Росії", а слово "Росія" викликає негативні асоціації у понад 90%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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За даними опитування, 94% респондентів негативно висловлюються щодо "Росії", лише 5% – нейтрально або позитивно, 1% не зміг відповісти.

До "простих мешканців Росії" 80% респондентів відповіли, що на думку їм спадають негативні слова, а 6% – нейтральні чи позитивні.

На словосполучення "прості мешканці Росії" українці відповідають нецензурною лексикою, словами "нелюди", "зазомбовані", "неосвічені", "вороги", "тупі" і "звичайні люди".

Соціологи наголосили: нейтральні слова не є свідченням теплого ставлення, але є свідченням нижчої кристалізації негативу.

Скриншот: КМІС

У КМІС зазначили, що в лютому 2022 року, напередодні вторгнення, 34% українців добре ставилися до Росії, а в листопаді 2021 року 75% відповіли, що добре ставляться до простих росіян-мешканців Росії.

Вже після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року лише 2% добре ставилися до Росії і лише 11% добре ставилися до простих мешканців Росії.

Скриншот: КМІС

КМІС провів впродовж 17-23 лютого і 16-22 травн два окремі власні опитування, куди за власною ініціативою додав запитання про те, якими українці бачать відносини з Росією.

Соціологи опитали 1052 респонденти протягом 17-23 лютого і 1067 респондентів протягом 16-22 травня на території України, що контролюється урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.

5 травня КМІС опублікував результати дослідження щодо ситуації з демократією в Україні за правління Зеленського. 43% громадян вважають, що за його президентства держава стала менш демократичною, 19% – що більш і 29% – що ситуація з цим не змінилася.

7 червня КМІС оприлюднював опитування, згідно з яким, після виборів у 2019 році 80% українців довіряли Зеленському, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав.

У липні КМІС запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Найчастіше опитані пов'язували це з проявами корупції та мовним питанням.

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