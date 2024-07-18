Украинцев спросили об ассоциациях к "простым россиянам": 80% ответили нецензурными словами

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

80% украинцам приходят в голову только негативные слова относительно "простых жителей России", а слово "Россия" вызывает негативные ассоциации более чем в 90%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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По данным опроса, 94% респондентов негативно высказываются по "России", только 5% – нейтрально или положительно, 1% затруднились ответить.

К "простым жителям России" 80% респондентов ответили, что по их мнению приходят отрицательные слова, а 6% – нейтральные или положительные.

На словосочетание "простые жители России" украинцы отвечают нецензурной лексикой, словами "изверги", "зозомбированные", "необразованные", "враги", "тупые" и "обычные люди".

Социологи подчеркнули: нейтральные слова не являются свидетельством теплого отношения , но являются свидетельством более низкой кристаллизации негатива.

Скриншот: КМИС

В КМИС отметили, что в феврале 2022 года, накануне вторжения, 34% украинцев хорошо относились к России, а в ноябре 2021 года 75% ответили, что хорошо относятся к простым россиянам-жителям России.

Уже после полномасштабного вторжения в мае 2022 только 2% хорошо относились к России и только 11% хорошо относились к простым жителям России.

Скриншот: КМИС

СПРАВКА. Исследования проводились 17-23 февраля и 16-22 мая методом телефонных интервью. КМИС провел два отдельных опроса общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, какими украинцы видят отношения с Россией.



Социологи опросили 1052 респондента в течение 17-23 февраля и 1067 респондентов в течение 16-22 мая. Опрос проводился со взрослыми украинцами, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.



Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%. Исследования проводились 17-23 февраля и 16-22 мая методом телефонных интервью. КМИС провел два отдельных опроса общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, какими украинцы видят отношения с Россией.Социологи опросили 1052 респондента в течение 17-23 февраля и 1067 респондентов в течение 16-22 мая. Опрос проводился со взрослыми украинцами, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%.

5 мая КМИС опубликовал результаты исследования по ситуации с демократией в Украине во время правления Зеленского. 43% граждан считают, что при его президентстве государство стало менее демократическим, 19% – что более и 29% – что ситуация с этим не изменилась.

7 июня КМИС обнародовал опрос, согласно которому после выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли Зеленскому, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 году несколько упал.

В июле КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Чаще опрошенные связывали это с проявлениями коррупции и языковым вопросом.

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