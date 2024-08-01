Зеленський: Території можна відвойовувати дипломатичним шляхом, а не зброєю

Президент заявив, що на офіційному рівні Україні ніхто не пропонував територіальні поступки. На його думку, території можна повернути без зброї

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / ANDY RAIN)

Українські території можна відвоювати дипломатичним шляхом, а не зброєю. Таку думку президент Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю французьким журналістам.

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"Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території", – висловився він.

За словами Зеленського, для цього й була створена "формула миру": він передбачає, що весь світ тиснутиме на російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання щодо можливих територіальних поступок, президент визнав, що, по-перше, цього має захотіти український народ. По-друге, на офіційному рівні Україні ніхто цього не пропонував, і влада за Конституцією не може "віддати комусь території".

23 липня 2024 року стало відомо, що в Україні побільшало тих, хто готовий до територіальних поступок заради якнайшвидшого досягнення миру. Проте соціологи КМІС закликають не драматизувати й враховувати контекст – зокрема, респонденти все ж проти "миру на будь-яких умовах".

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