"Из 14 бригад укомплектовано три". Зеленский озвучил причину продвижения россиян на фронте

Президент сообщил, что комплектация новых украинских бригад длится уже более полутора лет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российские оккупационные войска могут продвигаться на фронте, поскольку в украинской армии долго происходит комплектация бригад. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью французским журналистам.

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Он заявил, что "ни для кого не будет секретом, что в ВСУ готовились к бою 14 бригад", которые хотели укомплектовать оружием западного производства.

"Как вы считаете, если из 14 укомплектовано три, можно остановить россиян?" – высказался президент.

В целом, по словам Зеленского, процесс возобновления украинских Вооруженных Сил длился более полутора лет. Речь идет и о комплектации существующих, и о создании резервов.

"Когда мы говорили обо всех этих пакетах из ЕС и США – это комплектование 14 бригад. Хотя бы 10, скажу откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя. И должны быть ротации, им надо отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады, которые должны стать им на замену, пусты?" – заявил президент.

В начале 2024 года министр обороны Умеров сообщал, что 50% поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории.

4 июля Зеленский уже говорил, что в рядах ВСУ есть 14 бригад без оружия, поскольку оно до сих пор не пришло от стран-союзниц.

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