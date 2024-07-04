Зеленский: В нашей армии есть 14 неукомплектованных оружием бригад – оно долго поступает

Президент заявил, что ВСУ пойдут в новое контрнаступление тогда, когда у них будет достаточно оружия

Владимир Зеленский на Саммите мира (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

В Вооруженных Силах Украины есть 14 бригад без оружия, поскольку оно до сих пор не пришло от стран-союзниц. Так в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда, по его мнению, Украина сможет перейти к масштабному контрнаступлению.

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Формулируя вопросы боевых действий и фронта в целом, интервьюер спросила Зеленского, когда закончится "патовая ситуация".

Он сказал, что это не патовая ситуация, а проблемная. Проблемные ситуации, по мнению президента, можно решить при наличии желания и инструментов.

"У нас желание есть, но инструменты не пришли. То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоят 14 бригад, которые неукомплектованы – у них нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя просто говорить о контрнаступательных действиях, поскольку сегодня Украине нужно защитить то, что у нее есть.

"Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы к этому. Мы будем готовы к этому, когда у нас будет оружие", – подытожил глава государства.

В начале 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что 50% поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории.

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