Зеленський: У нашій армії є 14 неукомплектованих зброєю бригад – вона довго надходить

Президент заявив, що ЗСУ підуть у новий контрнаступ тоді, коли у них буде достатньо зброї

Володимир Зеленський на Саміті миру (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

У Збройних Силах України є 14 бригад без зброї, оскільки вона досі не прийшла від країн-союзниць. Так в інтерв'ю Bloomberg президент Володимир Зеленський відповів на запитання, коли, на його думку, Україна зможе перейти до масштабного контрнаступу.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Формулюючи запитання щодо бойових дій та фронту загалом, інтерв'юєрка запитала Зеленського, коли закінчиться "патова ситуація".

Він сказав, що це не патова ситуація, а проблемна. Проблемні ситуації, на думку президента, можна вирішити за наявності бажання та відповідних інструментів.

"У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані – у них немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що не можна просто говорити про контрнаступальні дії, оскільки сьогодні Україні потрібно захистити те, що у неї є.

"Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові до цього. Ми будемо готовими до цього, коли у нас буде зброя", – підсумував глава держави.

На початку 2024 року міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що 50% постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території.

Читайте також: "Росія завжди зривала всі домовленості". Зеленський публічно прокоментував "пропозицію" Орбана