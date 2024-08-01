"З 14 бригад укомплектовано три". Зеленський озвучив причину просування росіян на фронті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські окупаційні війська мають можливість просуватися на фронті, оскільки в українській армії довго триває комплектація бригад. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю французьким журналістам.

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Він заявив, що "ні для кого не буде секретом, що у ЗСУ готувалися до бою 14 бригад", які хотіли укомплектувати зброєю західного виробництва.

"Як ви вважаєте, якщо із 14 укомплектовано три, можна зупинити росіян?" – висловився президент.

Загалом, за словами Зеленського, процес відновлення українських Збройних Сил тривав понад півтора року. Йдеться і про укомплектацію наявних, і про створення резервів тощо.

"Коли ми говорили про всі ці пакети з ЄС та США – це укомплектування 14 бригад. Хоча б 10, скажу відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою. І повинні бути ротації, їм треба відпочити. А як ви будете проводити ротації, якщо бригади, які повинні стати їм на заміну, пусті?" – заявив президент.

На початку 2024 року міністр оборони Умєров повідомляв, що 50% постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території.

4 липня Зеленський уже говорив, що у лавах ЗСУ є 14 бригад без зброї, оскільки вона досі не прийшла від країн-союзниць.

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