Зеленський: Маємо закінчити війну на наших умовах, потрібне рішення партнерів по далекобійних ударах

Запуск ракети ATACMS (Ілюстративне фото: USAASC / Tara Hutcheson)

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по російських загарбниках наближають справедливе для України та світу закінчення війни, і необхідно, аби партнери дозволили завдавати далекобійних ударів по РФ. Україна має захистити життя людей та закінчити війну на своїх умовах, розповів у своєму вечірньому зверненні.

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Президент подякував захисникам та працівникам військово-промислового комплексу за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Деталі цих ударів президенту доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також президент відзначив тих, хто продовжує говорити партнерам, що Україні необхідно завдавати далекобійних ударів по загарбниках та місцях, звідки РФ атакує ракетами, дронами Shahed й бомбами.

Він зауважив: рішення партнерів дозволити завдавати таких ударів потрібно, аби Україна змогла використовувати всю зброю, котра може бути ефективною.

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"Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України та для всіх, хто цінує життя", – пояснив Зеленський.

У червні видання The Washinghton Post з посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.

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