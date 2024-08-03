Буданов: Удар по "Оленьї" відтермінував чергові атаки РФ по Україні хоча б на кілька днів
Дроновий удар по російському аеродрому "Оленья" та ураження дальніх бомбардувальників принаймні на кілька днів відтермінували чергові атаки окупантів по Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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Журналістка запитала, які з нищівних ударів по Росії змінили перебіг війни.
"Про це я говорити з вами не буду. А такий цікавий момент до прикладу: нещодавно дрони дійшли до аеродромів певних у РФ – до північних, до "Оленьї" і т. д. Там є вражені дальні бомбардувальники – і це змусило ну хоча б на кілька днів відтягнути чергові удари по нас", – відповів Буданов.
Раніше, 27 липня, співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що вночі та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья". За словами співбесідника, на "Оленьї" попередньо було зафіксовано пошкодження надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.
Наступного дня президент Володимир Зеленський відзначив роботу 9-го департаменту ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів" від українського кордону.
Уже 30 липня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на "Оленьї" було пошкоджено одразу два літаки Ту-22М3.
- Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
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