Розвідка вдарила по трьох аеродромах Росії та пошкодила ТУ-22М3 – джерело

Аеродром "Оленья" розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів

Ту-22М3 (Фото: EPA)

У ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у спецслужбах.

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Співрозмовник розповів, що внаслідок влучання дрона по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Він розповів, що перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво пролунали близько 06:00 за місцевим часом. На аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу.

Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод, акцентував співрозмовник.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 08:00, зауважив він.

Окрім цього, в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод у Рязані.

Результати влучань дронів по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються, додав співрозмовник.