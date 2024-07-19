Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку

Він уже палає в степах Донбасу, похвалилися в ОСУВ "Хортиця"

Су-25 (Фото: Wikipedia)

Сили оборони збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Волошин розповів, що вдалося це зробити воїнам-зенітникам з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Він акцентував – завдяки влучності, вправності й професіоналізму наших зенітників сьогодні російська авіація зменшилася на один штурмовик Су-25.

Покровський напрямок останнім часом залишається одним із найскладніших на фронті.

Станом на ранок 19 липня Генштаб повідомляв про те, що Сили оборони відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи із займаних рубежів.