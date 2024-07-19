Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении

Он уже пылает в степях Донбасса, похвастались в ОСГВ "Хортица"

Су-25 (Фото: Wikipedia)

Силы обороны сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Волошин рассказал, что удалось это сделать воинам-зенитчикам из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Он акцентировал – благодаря меткости, сноровке и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась на один штурмовик Су-25.

Покровское направление в последнее время остается одним из самых сложных на фронте.

По состоянию на утро 19 июля Генштаб сообщал о том, что Силы обороны отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить подразделения с занимаемых рубежей.