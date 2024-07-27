РФ скаржилася на атаку дронів на Рязань і вибухи біля Дягілево, де дислокуються Ту-22М3 – відео
У Росії скаржилися на вибухи у Рязанській області у ніч проти 27 липня. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО у районі НПЗ та біля військового аеродрому Дягілево. У Міністерстві оборони РФ заявляли про знищені дрони над регіоном.
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Telegram-канал Astra повідомив, що мешканці стверджують – безпілотники збивали на підльоті до НПЗ і військового аеродрому Дягілево.
У Міноборони Росії відзвітували про те, що за ніч засоби протиповітряної оборони начебто перехопили та знищили:
→ сім дронів над Курською областю;
→ три – над Бєлгородською областю;
→ два – над Ростовською областю;
→ один – над Брянською областю;
→ один – над Липецькою областю;
→ сім – над Рязанською областю.
Постраждалих і збитків немає, заявив губернатор Рязані Павло Малков.
Моніторингові Telegram-канали заявляли, що три борти Ту-22 сіли на Дягілево після останнього вильоту 25 липня.
- У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород і Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.
- На нафтобазі в Ростовській області у ніч проти 13 липня розпочалася масштабна пожежа.
- У Росії заявили про те, що у ніч проти 20 липня Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона.
- Ресурси російської воєнної пропаганди заявили, що в ніч проти 22 липня з боку нафтопереробного заводу в місті Туапсе Краснодарського краю РФ пролунали вибухи.
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