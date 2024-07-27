РФ скаржилася на атаку дронів на Рязань і вибухи біля Дягілево, де дислокуються Ту-22М3 – відео

У Міноборони РФ заявляли, що над територією Рязанської області ППО начебто збила сім дронів

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Росії скаржилися на вибухи у Рязанській області у ніч проти 27 липня. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО у районі НПЗ та біля військового аеродрому Дягілево. У Міністерстві оборони РФ заявляли про знищені дрони над регіоном.

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Telegram-канал Astra повідомив, що мешканці стверджують – безпілотники збивали на підльоті до НПЗ і військового аеродрому Дягілево.

У Міноборони Росії відзвітували про те, що за ніч засоби протиповітряної оборони начебто перехопили та знищили:

→ сім дронів над Курською областю;

→ три – над Бєлгородською областю;

→ два – над Ростовською областю;

→ один – над Брянською областю;

→ один – над Липецькою областю;

→ сім – над Рязанською областю.

Постраждалих і збитків немає, заявив губернатор Рязані Павло Малков.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

ДОВІДКА. Дягілево – авіабаза в Рязані, де Росія дислокує літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26 і заправники Іл-78. Поруч з авіабазою розташований 360 Авіаційний ремонтний завод. Дягілево – авіабаза в Рязані, де Росія дислокує літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26 і заправники Іл-78. Поруч з авіабазою розташований 360 Авіаційний ремонтний завод. Моніторингові Telegram-канали заявляли, що три борти Ту-22 сіли на Дягілево після останнього вильоту 25 липня.

У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород і Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.

На нафтобазі в Ростовській області у ніч проти 13 липня розпочалася масштабна пожежа.

У Росії заявили про те, що у ніч проти 20 липня Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона.

Ресурси російської воєнної пропаганди заявили, що в ніч проти 22 липня з боку нафтопереробного заводу в місті Туапсе Краснодарського краю РФ пролунали вибухи.

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