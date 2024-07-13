У Ростовській області масштабна пожежа на нафтобазі. У Росії заявляють про атаку дронів – відео
На нафтобазі в Ростовській області сталося загоряння. Губернатор Василь Голубєв заявив, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.
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"Близько 04:00 внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі", – написав Голубєв.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає, заявив він.
- Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії на початку 2024 року, після чого РФ активізувала удари по енергосистемі, знищивши 9,2 ГВт генерації в Україні.
- Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що українські атаки "можуть мати побічний ефект" на світові енергетичні ринки. Міжнародне енергетичне агентство теж підтримало позицію США щодо ударів по російських НПЗ.
- Начальник воєнної розвідки Кирило Буданов визнав, що атаки по російських нафтопереробних заводах, може, і не переломлять перебіг війни, але врешті-решт мають вплинути на військову складову загарбників.
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