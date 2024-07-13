У Ростовській області масштабна пожежа на нафтобазі. У Росії заявляють про атаку дронів – відео

Попередньо, загиблих і постраждалих немає, стверджує місцева влада

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

На нафтобазі в Ростовській області сталося загоряння. Губернатор Василь Голубєв заявив, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

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"Близько 04:00 внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі", – написав Голубєв.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає, заявив він.

Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії на початку 2024 року, після чого РФ активізувала удари по енергосистемі, знищивши 9,2 ГВт генерації в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що українські атаки "можуть мати побічний ефект" на світові енергетичні ринки. Міжнародне енергетичне агентство теж підтримало позицію США щодо ударів по російських НПЗ.

Начальник воєнної розвідки Кирило Буданов визнав, що атаки по російських нафтопереробних заводах, може, і не переломлять перебіг війни, але врешті-решт мають вплинути на військову складову загарбників.

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