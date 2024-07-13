У Ростовській області масштабна пожежа на нафтобазі. У Росії заявляють про атаку дронів – відео
Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

На нафтобазі в Ростовській області сталося загоряння. Губернатор Василь Голубєв заявив, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

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"Близько 04:00 внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі", – написав Голубєв. 

Попередньо, загиблих і постраждалих немає, заявив він.

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