В Ростовской области масштабный пожар на нефтебазе. РФ сообщает об атаке дронов – видео
Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

На нефтебазе в Ростовской области произошло возгорание. Губернатор Василий Голубев заявил, что это произошло в результате атаки беспилотников.

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"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", – написал Голубев.

Предварительно погибших и пострадавших нет, заявил он.

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