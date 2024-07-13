В Ростовской области масштабный пожар на нефтебазе. РФ сообщает об атаке дронов – видео
На нефтебазе в Ростовской области произошло возгорание. Губернатор Василий Голубев заявил, что это произошло в результате атаки беспилотников.
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"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", – написал Голубев.
Предварительно погибших и пострадавших нет, заявил он.
- Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России в начале 2024 года, после чего РФ активизировала удары по энергосистеме, уничтожив 9,2 ГВт генерации в Украине.
- Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки "могут оказать побочный эффект" на мировые энергетические рынки. Международное энергетическое агентство тоже поддержало позицию США относительно ударов по российским НПЗ.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, может, и не переломят ход войны, но в конце концов должны повлиять на военную составляющую захватчиков.
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