В Ростовской области масштабный пожар на нефтебазе. РФ сообщает об атаке дронов – видео

Предварительно, погибших и пострадавших нет, утверждают местные власти

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

На нефтебазе в Ростовской области произошло возгорание. Губернатор Василий Голубев заявил, что это произошло в результате атаки беспилотников.

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"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", – написал Голубев.

Предварительно погибших и пострадавших нет, заявил он.

Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России в начале 2024 года, после чего РФ активизировала удары по энергосистеме, уничтожив 9,2 ГВт генерации в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки "могут оказать побочный эффект" на мировые энергетические рынки. Международное энергетическое агентство тоже поддержало позицию США относительно ударов по российским НПЗ.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, может, и не переломят ход войны, но в конце концов должны повлиять на военную составляющую захватчиков.

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