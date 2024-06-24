Буданов: Удары по НПЗ могут не переломить ход войны, но повлиять на военную составляющую

Начальник ГУР считает, что подобные атаки могут повлиять на экономику РФ и психологическое состояние захватчиков

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам могут не переломить ход войны, но могут, наконец, повлиять на военную составляющую захватчиков. Об этом он заявил в интервью The Philadelphia Inquirer.

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Буданов признал, что атаки по российским НПЗ могут не переломить ход войны.

Однако он считает: такие удары могут повлиять на экономику России и психологическое состояние оккупантов, а в свою очередь это повлияет на военный компонент РФ.

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Также ГУР объявило, что считает любую российскую военную цель в радиусе около 800 километров на море справедливой для ее надводных дронов Magura.

На суше, как сообщал собеседник LIGA.net в разведке, в конце мая беспилотник ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск – в 1800 км от границы.

В последние месяцы Силы обороны наносят удары по российскому нефтепромышленному комплексу. В апреле анонимный чиновник НАТО заявил Reuters, что удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

17 июня собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил, что дроны-камикадзе ГУР атаковали военные объекты в трех регионах России.

в Силах обороны сообщил, что дроны-камикадзе ГУР атаковали военные объекты в трех регионах России. 18 июня собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники СБУ атаковали нефтебазы в российской Ростовской области.

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