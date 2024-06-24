Буданов: Удары по НПЗ могут не переломить ход войны, но повлиять на военную составляющую
Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам могут не переломить ход войны, но могут, наконец, повлиять на военную составляющую захватчиков. Об этом он заявил в интервью The Philadelphia Inquirer.
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Буданов признал, что атаки по российским НПЗ могут не переломить ход войны.
Однако он считает: такие удары могут повлиять на экономику России и психологическое состояние оккупантов, а в свою очередь это повлияет на военный компонент РФ.
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Также ГУР объявило, что считает любую российскую военную цель в радиусе около 800 километров на море справедливой для ее надводных дронов Magura.
На суше, как сообщал собеседник LIGA.net в разведке, в конце мая беспилотник ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск – в 1800 км от границы.
- В последние месяцы Силы обороны наносят удары по российскому нефтепромышленному комплексу. В апреле анонимный чиновник НАТО заявил Reuters, что удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.
- 17 июня собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил, что дроны-камикадзе ГУР атаковали военные объекты в трех регионах России.
- 18 июня собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники СБУ атаковали нефтебазы в российской Ростовской области.
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