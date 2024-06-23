Буданов не видит смысла в переговорах с Россией и объяснил, почему важно бить по РФ

Начальник ГУР подчеркнул, что военное положение будет продолжаться вечно, если не вернуть все оккупированное

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не видит смысла в переговорах с россиянами о мире, так как без возвращения всех временно оккупированных земель военное положение не завершится. Также он уверен, что россияне должны почувствовать на себе войну. Об этом он сказал в интервью The Philadelphia Inquirer.

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Глава ГУР сказал, что "у нас нет другого выхода", как вернуть оккупированное – "иначе военное положение будет продолжаться вечно".

Буданов считает, что ответом на преимущество России в живой силе являются боевые технологии, в которых Украина стала "мировым лидером", заменяя людей на поле боя, когда это возможно, новыми видами беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Начальник ГУР подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения выступает за ведение войны с Россией с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Он убежден, что пока война будет ограничиваться территорией Украины, она не коснется России.

"Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и чем больше у нас будет ресурсов для этого, то дальше пойдем. И Россия начала это чувствовать", – подчеркнул он.

Другими словами, как считает Буданов, российский диктатор Владимир Путин больше не может делать вид перед своим народом, что эта война не касается россиян.

"На данном этапе это еще не критично для России, но это привело к тому, что рядовой гражданин европейской части РФ точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам пережил некоторые взрывы. Это влияет, даже в небольшом масштабе, на их моральное состояние", – сказал глава ГУР.