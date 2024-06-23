Буданов не бачить сенсу у переговорах із Росією і пояснив, чому важливо бити по РФ

Начальник ГУР наголосив, що воєнний стан триватиме вічно, якщо не повернути все окуповане

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не бачить сенсу у переговорах із росіянами про мир, адже без повернення всіх тимчасово окупованих земель воєнний стан не скінчиться. Також він переконаний, що росіяни мають відчути на собі війну. Про це він сказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

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Глава ГУР сказав, що "у нас немає іншого виходу", як повернути окуповане – "інакше воєнний стан триватиме вічно".

Буданов вважає, що відповіддю на перевагу Росії в живій силі є бойові технології, в яких Україна стала "світовим лідером", замінюючи людей на полі бою, коли це можливо, новими видами безпілотників і радіоелектронної боротьби.

Начальник ГУР наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення виступає за ведення війни з Росією за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії. Він переконаний, що поки війна буде обмежуватись територією України, вона не торкнеться Росії.

"Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і чим більше у нас буде ресурсів для цього, то далі будемо йти. І Росія почала це відчувати", – наголосив він.

Іншими словами, як вважає Буданов, російський диктатор Володимир Путін більше не може удавати перед своїм народом, що ця війна не стосується росіян.

"На даному етапі це ще не критично для Росії, але це призвело до того, що пересічний громадянин європейської частини РФ точно знає і відчуває, що війна триває, і сам пережив деякі вибухи. Це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний стан", – сказав очільник ГУР.