Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях России – источник

Фото: ГУР

Дроны-камикадзе Главного управления разведки Министерства обороны этой ночью атаковали военные объекты в трех регионах России, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По данным собеседника, речь идет об ударах по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям.

Он отметил, что, в том числе, целью дронов стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод – оба предприятия используются оккупантами в военных целях.

Комбинат производит кокс, чугун, сталь и металлопрокат. В частности, предприятие дает 20% перерабатывающего чугуна в России.

Расстояние от Украины до Липецка – около 300 км.

В районе комбината и завода местные жители слышали звуки взрывов и работу противовоздушной обороны РФ. Также об угрозе сообщали губернаторы захватчиков в Липецкой и Воронежской областях.

А уже около 3:00 по местному времени (такое же, как по Киеву) местные заявили о взрывах над территорией Воронежской области.

В общем, информация о последствиях атаки уточняется, подытожил собеседник.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром в Морозовске.

Последствия удара уточняются, но на спутниковых снимках видны следы поражений на аэродроме.

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