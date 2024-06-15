Атака на аэродром в Морозовске. Буданов утверждает: Было задействовано не менее 70 дронов

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов изданию The War Zone.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Издание отметило – хотя атака, похоже, нанесла определенный вред, ее полная мера пока неясна. На маленьком расстоянии от ангара, на перроне виднеется маленький кратер и следы пожара.

Журналисты утверждают – трудно сказать, был ли поврежден какой-то борт, но именно здесь обычно паркуется несколько реактивных самолетов. Российские источники признали нападение, но разошлись в оценках.

На этих снимках до (внизу) и после видно повреждение перрона на аэродроме в Морозовске, вызванное украинскими беспилотниками (Фото: The War Zone)

Расположенный в Ростовской области аэродром является базой для десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые были ключевым оружием в войне, и служит передовой оперативной базой для истребителей Су-27.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.

Читайте также: ГУР подтвердило повреждение сразу двух российских Су-57 в 600 км от границы